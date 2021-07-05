В Рязани сотрудники Росгвардии нашли пропавшего подростка

Сотрудники Росгвардии обнаружили пропавшего подростка на следующий день после пропажи при патрулировании улицы. Подростка передали полицейским.

В Рязани сотрудники Росгвардии нашли пропавшего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

Вечером в воскресенье, 4 июля, в дежурную часть ОМВД России по Железнодорожному району обратилась рязанка с заявлением о пропаже 15-летнего сына. Информацию передали всем экипажам вневедомственной охраны.

Утром в понедельник, 5 июля, при патрулировании Московского шоссе, сотрудники Росгвардии обратили внимание на молодого человека, похожего на пропавшего подростка. После беседы его личность установили. Им оказался потерявшийся накануне 15-летний рязанец.

Сотрудники Росгвардии передали подростка полицейским.