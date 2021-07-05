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В пяти садах и двух школах Рязани отключат горячую воду
Горячую воду отключат в связи с плановыми профилактическими работами на системах теплоснабжения.

В пяти садах и двух школах Рязани отключат горячую воду. Об этом сообщает сайт мэрии.

С понедельника, 5 июля, по среду, 7 июля, в связи с плановыми профилактическими работами на системах теплоснабжения в Рязани горячую воду отключат по следующим адресам:

  • улица Бирюзова, дома №№ 6-а (детский сад №3), 8-а (детский сад №16), 4-а (детский сад №126), 13-а (школа №56), 1, 1-и, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, 1 корпус 4, 1 корпус 5, 1 корпус 6, 1 корпус 7, 1 корпус 8, 2 корпус 1, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 5, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 6, 6-б, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 7, 7-б, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 9/23, 10, 11, 12, 13, 14, 15 корпус 1, 15 корпус 2;
  • улица Интернациональная, дома №№ 3 корпус 1 (детский сад №120), 11-д (детский сад №124), 6 (школа №58), 2 корпус 2, 3, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1, 7, 7-а, 8/29, 10, 11, 12, 13 корпус 1;
  • улица Станкозаводская, дома №№ 22/10, 24, 25, 25 корпус 1, 26, 27, 28 корпус 1, 28/9.