В Госдуме предложили компенсировать россиянам затраты на ЖКХ

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрия Ионина есть два варианта компенсации — прямые выплаты от государства, либо снижение тарифов на региональном уровне.

В Госдуме предложили компенсировать россиянам затраты на ЖКХ. Об этом пишет URA.RU.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин рассказал, что правительство может компенсировать россиянам оплату ЖКУ с помощью прямых выплат из федерального бюджета. По его мнению есть два варианта компенсации — прямые выплаты от государства, либо снижение тарифов на региональном уровне.

Ионин назвал целесообразным введение меры поддержки, при которой для населения снижаются тарифы, а правительство самостоятельно подсчитывает «выпадающие» доходы энергетиков.

Напомним, с 1 июля тарифы ЖКУ в России увеличились на 3,3 процента.