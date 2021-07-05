В ДТП в Касимовском районе пострадал подросток

ДТП произошло в деревне Бетино Касимовского района у дома №1. 42-летний местный житель без «прав» не справился с управлением и съехал с дороги в хозпостройку.

В воскресенье, 4 июля, в Касимовском районе Nissan врезался в хозпостройку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в деревне Бетино Касимовского района у дома №1. 42-летний местный житель без «прав» не справился с управлением и съехал с дороги в хозпостройку.

Пострадали пассажиры 43 и 16 лет, они обращались за медпомощью. Проводится проверка.