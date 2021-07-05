Умер советский телеведущий Юрий Петров
Советский телеведущий Юрий Петров умер в возрасте 74 лет. Он первым сообщил о ГКЧП в стране в августе 1991 года.
Умер советский телеведущий Юрий Петров. Об этом
Юрий Петров скончался в возрасте 74 лет. С 1982 по 1995 год он работал диктором на центральном телевидении — был ведущим новостных выпусков, программы «Время», занимался дубляжем.
Петров первым сообщил о государственном комитете по чрезвычайному положению в СССР в августе 1991 года.
Фото: youtube.com/Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД