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Умер режиссер Владимир Меньшов
Советский и российский кинорежиссер скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.

Умер режиссер Владимир Меньшов. Об этом сообщает Мосфильм.

Советский и российский кинорежиссер скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.

Сообщается, что Меньшов заразился коронавирусом в конце июня 2021 года.

Владимир Меньшов был членом союза кинематографистов России, народным артистом РСФРС, лауреатом американской киноакадемии «Оскар» (в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»).

О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

Фото ТАСС