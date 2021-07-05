Умер режиссер Владимир Меньшов
Советский и российский кинорежиссер скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
Умер режиссер Владимир Меньшов. Об этом
Советский и российский кинорежиссер скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
Сообщается, что Меньшов заразился коронавирусом в конце июня 2021 года.
Владимир Меньшов был членом союза кинематографистов России, народным артистом РСФРС, лауреатом американской киноакадемии «Оскар» (в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»).
О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.
Фото ТАСС