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Студенты рязанского радиоуниверситета получат новые возможности благодаря легендарному Физтеху
Рязанский радиотехнический университет вошел в консорциум с Московским физико-техническим институтом. Студенты РГРТУ получат возможность обучаться по программам Физтеха.

В пятницу, 2 июля, в Москве прошла пресс-конференция, посвященная развитию совместных образовательных программ между Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и вузами нескольких регионов России.

На встрече было заявлено о создании консорциума, куда наряду с легендарным Физтехом вошли Дальневосточный федеральный университет, Мурманский государственный технический университет, Уфимский государственный авиационный технический университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет и Рязанский государственный радиотехнический университет.

«Сегодня мы даем старт проекту „Таланты — в регионы“, заключив соглашение с пятью российскими вузами, — рассказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. — Образование в области точных и естественных наук становится все более престижным и мы, не увеличивая прием в свой вуз, все-таки хотим расширить географию распространения обучающих программ Физтеха. Цель проекта — дать возможность абитуриентам, которым чуть-чуть не хватило баллов для поступления в наш институт, обучаться по программам МФТИ в вузах, расположенных близко от места их постоянного проживания. Кроме того, мы хотим улучшить уровень преподавания математики, физики и информационных технологий, повысить мотивацию школьников к поступлению на специальности, связанные с этими дисциплинами».

По словам Дмитрия Ливанова, обучение по программам Физтеха будет происходить как в онлайн режиме, так и с возможным приездом преподавателей МФТИ в вузы, которые вошли в консорциум.

«Наш университет в этом году будет отмечать 70-летие, при этом каждый год сюда поступают ребята примерно из 45-50 регионов России от Чукотки до Кубани, — отметил ректор рязанского радиоуниверситета Михаил Чиркин. — Наши выпускники востребованы ведущими предприятиями в сфере IT-индустрии и оборонного комплекса, поэтому создание такого консорциума очень своевременный шаг. С Физтехом мы взаимодействуем давно, а сегодня подписали соглашения по образовательным программам из трех разных областей: электроника, информатика и вычислительная техника и прикладная математика. Для нас было бы особенно ценным привлечение специалистов Физтеха к повышению квалификации школьных преподавателей математики, физики и информатики».