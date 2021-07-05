Соцсети: напротив гипермаркета «Лента» закрыли пляж

Подход к воде на пляже 3-его Борковского карьера огородили сигнальной лентой и установили таблички с надписью «Пляж закрыт». Несмотря на это, отдыхающие продолжают купаться.

Напротив гипермаркета «Лента» закрыли пляж. Фото разместили очевидцы в соцсетях.

Информация появилась в понедельник, 5 июля. На фото видно, что подход к воде на пляже 3-его Борковского карьера огорожен сигнальной лентой, также установлены таблички с надписью «Пляж закрыт».

Несмотря на это, отдыхающие продолжают купаться.

Официальная информация уточняется.

Напомним, пляж на 3-ем Борковском карьере прошел проверку МЧС и является официальным местом для купания.

Позже стало известно, почему пляж закрыли.