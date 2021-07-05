Соцсети: на Касимовском шоссе столкнулись «Хендай» и седан

Информация о ДТП появилась в понедельник, 5 июля. По сообщению очевидцев машины вначале столкнулись лоб в лоб, а после один из автомобилей отбросило на столб.

На Касимовском шоссе столкнулись «Хендай» и седан. Фото выложили очевидцы в соцсетях.

Информация о ДТП появилась в понедельник, 5 июля. По сообщению очевидцев машины вначале столкнулись лоб в лоб, а после один из автомобилей отбросило на столб.

На фото видно, что на месте работали экстренные спецслужбы.

Подробности аварии и нформация о пострадавших уточняется.