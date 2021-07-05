Рязанского чиновника осудят за служебный подлог

В 2020 году Рязанскому району выделили более 32 млн рублей на строительство Дома культуры в рамках реализации национального проекта «Культура», госпрограммы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов».

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации одного из сельских поселений Рязанского муниципального района, которого обвиняют в служебном подлоге. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В 2020 году Рязанскому району выделили более 32 млн рублей на строительство Дома культуры в рамках реализации национального проекта «Культура», госпрограммы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов».

В июне 2020 года обвиняемый, искусственно завышая показатели своей деятельности, зная, что часть работ по строительству Дома культуры на сумму более 1 млн рублей фактически не выполнена, подписал акты о приемке работ. Документы содержали заведомо недостоверные сведения о том, что работы выполнили в полном объеме.

Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 292 УК РФ, направили в суд.