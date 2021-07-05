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Шесть рязанских улиц и два садовых товарищества останутся без электричества
Электроэнергию отключат из-за ремонта на воздушной линии с 10:00 до 16:00.

Шесть рязанских улиц и два садовых товарищества останутся без электричества. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В понедельник, 5 июля, с 10:00 до 16:00 отключат из-за ремонта на воздушной линии электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • улица Хлебная, дома №№ с 1 по 6;
  • улица Рязанская, дома №№ с 1 по 29, с 2 по 16, 20, 33, 39, 47, 51, 59;
  • улица 1-й Рязанский проезд, дома №№ 1, 2, 3;
  • улица 3-й Нефтезаводской проезд, дома №№ с 3 по 15, 24, 45/3, дачные участки;
  • улица 1-я Нагорная, дома №№ с 1 по 29, с 2 по 44;
  • улица Нефтезаводская, дом №9;
  • садовое товарищество «Строитель-6»;
  • садовое товарищество «Дружба».