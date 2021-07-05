Шесть рязанских улиц и два садовых товарищества останутся без электричества

Электроэнергию отключат из-за ремонта на воздушной линии с 10:00 до 16:00.

Шесть рязанских улиц и два садовых товарищества останутся без электричества. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В понедельник, 5 июля, с 10:00 до 16:00 отключат из-за ремонта на воздушной линии электроэнергию отключат по следующим адресам: