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Рязанцам рассказали, почему студенты и молодые специалисты выбирают работу на «Почте России»
Студентов привлекает стабильная заработная плата, профессиональное обучение и гибкий график работы, а молодых специалистов — возможность получить опыт в известной компании и перспектива карьерного роста.

В «Почте России» рассказали, что прием на работу в компанию дает возможность молодежи осваивать для себя новые профессии. При поступлении на работу действует система обучения сотрудников, чтобы помочь как можно быстрее адаптироваться к условиям работы на новом месте. Вновь принятые работники закрепляются за наставниками — высококвалифицированными руководителями или специалистами.

Работать на почту могут прийти студенты, которым нужны подработка на лето или место для прохождения практики. Выпускники и студенты заочных отделений могут устроиться на должности операторов по работе с клиентами, в обязанности которых входит обслуживание клиентов в отделениях почтовой связи и почтальонов, которые осуществляют доставку посылок, письменной корреспонденции и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов. Для оформления студент должен предоставить паспорт, СНИЛС, ИНН, а также трудовую книжку (если она пока не открыта, ее помогут завести).

Работа в «Почте России» дает возможность карьерного роста, научиться принимать решения в сложных вопросах и проявить себя в молодежных корпоративных проектах.

Для новых сотрудников действует программа «Наставничество», где новичкам помогают освоить ключевые навыки и программы, необходимые в работе. Это сокращает адаптационный период и подготавливает к самостоятельной работе. А для юношей работа на почте может стать альтернативной гражданской службой, как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой вместо военной службы.

«Давно известно, что в плане карьерного роста и социальной защищенности всегда лучше трудиться в большом и хорошо известном коллективе, а «Почта России» ежегодно признается «Привлекательным работодателем», — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

Жители Рязани и области могут пообщаться с сотрудниками кадровой службы компании, узнать специфику предложенных вакансий, ознакомиться с корпоративными программами развития персонала и социальными гарантиями для сотрудников по телефонам: +7 (4912) 25-67-85 и +7 (910) 012-80-08.