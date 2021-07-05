Россиян предупредили о росте цен на лекарства

По словам аналитиков, стоимость препаратов увеличится из-за курса рубля и роста цен на импортное сырье. Они отметили, что от этих факторов до сих пор зависит фармацевтический рынок, несмотря на политику импортозамещения.

По итогам года лекарства подорожают как минимум на восемь процентов. Об этом пишет « Коммерсантъ » со ссылкой на исследование «Промсвязьбанка» (ПСБ).

По словам аналитиков, стоимость препаратов увеличится из-за курса рубля и роста цен на импортное сырье. Они отметили, что от этих факторов до сих пор зависит фармацевтический рынок, несмотря на политику импортозамещения.

Специалисты добавили, что это может вызывать нехватку некоторых недорогих базовых медикаментов. По расчетам властей, темпы инфляции в нынешнем году составят около 5%.