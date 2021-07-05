Россиян предупредили о популярном мошенничестве на курортах

Адвокат рассказал, как поступать с настойчивыми просьбами сфотографироваться с животным на курортах.

Россиян предупредили о популярном мошенничестве на курортах. Об этом радио « Sputnik » рассказал адвокат Андрей Князев.

На летних курортах распространена мошенническая схема, когда отдыхающих настойчиво просят сфотографироваться с птицей или животным. Потенциальную жертву мошенники практически вынуждают взять на руки обезьяну или попугая и делают фото. Суть обмана заключается в том, что сумму за услугу называют уже после съемки.

По словам адвоката, такое навязывание услуг запрещено законом «О защите прав потребителей».

Специалист посоветовал не платить за фотографию, так как в 99 процентах случаев эта деятельность незаконна. Также туристы могут обратиться в полицию.