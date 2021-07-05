Поехали на море и попали в потоп. Рязанцы рассказали о наводнении в Сочи

Из-за сильных и продолжительных осадков в сочинских реках зафиксировали критический уровень воды. Власти объявили о возможной эвакуации и попросили жителей и туристов готовиться к возможной эвакуации. Корреспондент РЗН. инфо связался с рязанцами, которые оказались в этот злополучный день в Сочи и поблизости, и узнал о последствиях потопа.

В воскресенье, 4 июля, на Сочи обрушился поток ливней. Из-за сильных и продолжительных осадков в сочинских реках зафиксировали критический уровень воды. Власти объявили о возможной эвакуации и попросили жителей и туристов готовиться к возможной эвакуации. Корреспондент РЗН. инфо связался с рязанцами, которые оказались в этот злополучный день в Сочи и поблизости, и узнал о последствиях потопа.

«До нас дошла стихия»

«Потоп обошел стороной»

«Дождик покапал»

Девушка рассказала, что живет неподалеку от Сочи — в Абхазии. По ее словам, вечером 4 июля резко испортилась погода. Возле моря находиться было страшно, резко началась гроза и порывистый ветер, поднялись волны. «Здесь, в Цандрипше, обстановка вполне спокойная. Потопов нет. Вчера вечером и всю ночь была сильная гроза с порывистым ветром и проливным дождем. Сегодня только дождь, который то идет, то прекращается. Часа в 2 дня даже солнышко показалось, но вскоре снова небо затянуло тучами. На море, по словам местных жителей, пятибалльный шторм», — рассказала девушка.Еще одна рязанка, которая отдыхает в Адлере поделилась, что слышала ночью сильный ливень. Однако на утро возле ее отеля не обнаружила ни лужи. «Отдыхаю в Адлере. Ночью шел сильный ливень, но так как наш отель находится на вершине, потоп обошел стороной. Об эвакуации нам никто не сообщал, ночью не было слышно сирены. Сегодня утром асфальт уже сухой, луж практически нет. На пляже восстанавливают лежаки и убирают мусор, который принес ветер», — заключила рязанка.

Александр Брыгалин рассказал, что планирует поехать в Сочи на поезде. Однако из-за потопа он стал сомневаться состоится ли поездка. «Планирую поехать в Сочи на поезде, уже снял там квартиру. Конечно, новость о том, что там творится немного напугала меня, однако владелец съемной квартиры, написал мне, что в Сочи был просто дождь, уже все сухо, даже никаких луж нет. По его словам, уплыл немного Адлер, но это у них всегда так, ничего нового. Посмотрим по приезду, как дела в действительности», — поделился мужчина.