Стало известно, почему закрыли пляж около «Ленты»

Пляж не закрыт полностью, подход к воде ограничили только с одной стороны. Его планируют открыть в понедельник, 5 июля.

Пляж на 3-м Борковском карьере закрыли для отдыхающих из-за работы техники. Об этом сообщили в мэрии.

В горадминистрации отметили, что со дна карьера достают «что-то тяжелое». Предположительно, там обнаружили плиту.

В мэрии добавили, что пляж не закрыт полностью, подход к воде ограничили только с одной стороны. Его планируют открыть в понедельник, 5 июля.

Ранее появились фото с сигнальной лентой, и табличкой «Пляж закрыт».