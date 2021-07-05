Пьяный рязанец до смерти забил отца

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. В ходе следствия обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

Пьяный рязанец до смерти забил отца. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

7 апреля 2021 года 41-летний житель Мурмина Рязанского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры жестоко избил своего отца. От полученных травм пожилой мужчина умер на месте.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим и не имел постоянного источника дохода.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.