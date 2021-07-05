Названа средняя зарплата в апреле 2021 года в Рязанской области
Самая большая зарплата зафиксирована на производстве агрохимпродуктов — 105,2 тысяч, а самая маленькая — на производстве игр и игрушек и у тех, кто выращивает рассаду — 12,8 тысяч.
Названа средняя зарплата в организациях Рязанской области в апреле 2021 года. Данные опубликовал Рязаньстат.
Так, в среднем рязанцы зарабатывали 39,6 тысячи рублей. За месяц показатель вырос на 2,4%.
Самая большая зарплата зафиксирована на производстве агрохимпродуктов — 105,2 тысяч, а самая маленькая — на производстве игр и игрушек и у тех, кто выращивает рассаду — 12,8 тысяч.