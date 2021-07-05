На Московском шоссе «четырнадцатая» вылетела на остановку
Информация об аварии появилась в понедельник, 5 июля. На фото видно, что «ВАЗ-2114» вылетел на остановку ТРЦ «Барс» на Московском шоссе и врезался в ограждение подземного пешеходного перехода.
На Московском шоссе «четырнадцатая» вылетела на остановку. Фото выложили в группе «Вконтакте» «
Информация об аварии появилась в понедельник, 5 июля. На фото видно, что «ВАЗ-2114» вылетел на остановку ТРЦ «Барс» на Московском шоссе и врезался в ограждение подземного пешеходного перехода.
Подробности аварии и информация о пострадавших уточняется.