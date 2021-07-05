Рязанец припарковал в центре города мотоцикл без номеров и попался полиции

Полицейские заметили мотоцикл на площади Победы, на транспортном средстве не было госномера. Оперативники остановили 28-летнего мужчину. Выяснилось, что у него нет «прав» на управление мотоциклом, страхового полиса при себе также не было, а мотоцикл не был зарегистрирован.

В центре Рязани мужчина припарковал мотоцикл без госномера, на него составили протоколы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские заметили мотоцикл на площади Победы, на транспортном средстве не было госномера. Оперативники остановили 28-летнего мужчину. Выяснилось, что у него нет «прав» на управление мотоциклом, страхового полиса при себе также не было, а мотоцикл не был зарегистрирован.

На место приехал экипаж ДПС.

В отношении мужчины составили по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке») и части 1 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством, не имеющим права управления транспортным средством»).Ему грозят штрафы т 500 до 800 рублей и от 5 до 15 тысяч рублей соответственно.