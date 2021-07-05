\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
23°
Втр, 06
24°
Срд, 07
25°
ЦБ USD 73.35 -0.27 06/07
ЦБ EUR 87.03 -0.04 06/07
Нал. USD 73.10 / 74.30 17:15
Нал. EUR 86.80 / 87.28 18:46
Новости
Публикации
Есть ли в Рязани безопасные детские площадки?
Год назад, летом 2020 года, на уровне государства приня...
6 часов назад
991
Почему жители родины Циолковского не рады новому статусу села?
Село Ижевское Спасского района Рязанской области получи...
1 июля 18:23
4 131
Рязанские бизнесмены рассказали об отношении к обязательной вакцинации...
В Рязанской области распоряжения о принудительной вакци...
30 июня 11:54
6 281
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
6 070
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец припарковал в центре города мотоцикл без номеров и попался полиции
Полицейские заметили мотоцикл на площади Победы, на транспортном средстве не было госномера. Оперативники остановили 28-летнего мужчину. Выяснилось, что у него нет «прав» на управление мотоциклом, страхового полиса при себе также не было, а мотоцикл не был зарегистрирован.

В центре Рязани мужчина припарковал мотоцикл без госномера, на него составили протоколы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские заметили мотоцикл на площади Победы, на транспортном средстве не было госномера. Оперативники остановили 28-летнего мужчину. Выяснилось, что у него нет «прав» на управление мотоциклом, страхового полиса при себе также не было, а мотоцикл не был зарегистрирован.

На место приехал экипаж ДПС.

В отношении мужчины составили по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке») и части 1 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством, не имеющим права управления транспортным средством»).Ему грозят штрафы т 500 до 800 рублей и от 5 до 15 тысяч рублей соответственно.