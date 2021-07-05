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Экс-сотрудника и его знакомого рязанского медуниверситета признали виновными в коррупции
В сентябре 2017 года ординатор медицинского университета получил от студентки 40 тысяч рублей, чтобы передать преподавателю университета за положительную оценку за экзамен по одной из учебных дисциплин. Деньги он передал знакомому, который убедил, что у него есть необходимые связи среди преподавателей и он передаст взятку.

В Рязани вступил в законную силу приговор в отношении экс-сотрудника медуниверситета и его знакомого, которых признали виновными во взяточничестве (часть 2 статьи 291.1 УК РФ) и мошенничестве (часть 1 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В сентябре 2017 года ординатор медицинского университета получил от студентки 40 тысяч рублей, чтобы передать преподавателю университета за положительную оценку за экзамен по одной из учебных дисциплин. Деньги он передал знакомому, который убедил, что у него есть необходимые связи среди преподавателей и он передаст взятку. Обещания он не выполнил, присвоив деньги себе.

Экс-ординатору назначили штрафа в размере 80 тысяч рублей, его знакомому — штрафа в размере 20 тысяч рублей. Второго осужденного освободили от наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор вступил в законную силу.