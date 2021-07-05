За сутки девять рязанцев скончались от коронавируса

За сутки коронавирусом заболели 133 рязанца, всего с начала пандемии — 31 617. За сутки выздоровели 105 человек, всего — 29 905.

За сутки девять рязанцев скончались от коронавируса, всего число летальных случаев в регионе с начала пандемии достигло 640. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки коронавирусом заболели 133 рязанца, всего с начала пандемии — 31 617. За сутки выздоровели 105 человек, всего — 29 905.

В России за сутки зарегистрировали 24 353 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии — 5 635 294. За сутки в стране вылечились 14 540 человек, с начала пандемии выздоровели 5 083 441 человек. За сутки скончались 654 человека, всего — 138 579.