Эксперт рассказала об отсутствии негативного влияния «Спутник V» на репродуктивную систему

По словам профессора Долгушиной, в настоящее время в России проводится исследование, в котором участвуют 200 мужчин и 200 женщин репродуктивного возраста. По предварительным данным, негативного влияния вакцинации на способность к зачатию у мужчин и женщин не наблюдается.

Эксперт рассказала об отсутствии негативного влияния «Спутник V» на репродуктивную систему. Об этом пишут «Известия».

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, профессор Наталия Долгушина рассказала о результатах исследования влияния противовирусной вакцины на репродуктивную систему человека.

По словам Долгушиной, в России в настоящее время проводится исследование, в котором участвуют 200 мужчин и 200 женщин репродуктивного возраста. У женщин оценивается овариальный резерв, исследуются иммунный статус и уровень антител в крови, проводится УЗИ малого таза. У мужчин исследуются параметры сперматогенеза. Повторные исследования проводят спустя 90 дней после прививки. По предварительным данным, негативного влияния вакцинации на способность к зачатию у мужчин и женщин не наблюдается.

Долгушина также сообщила, что это исследование стартовало в декабре, к настоящему моменту проанализированы данные 99 человек (45 мужчин и 54 женщин), получивших две дозы вакцины. Всего же в рамках исследования провакцинировано 320 человек.

Вакцинация в рамках исследования проводится препаратом «Спутник V».