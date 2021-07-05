Эксперт рассказала об отсутствии негативного влияния «Спутник V» на репродуктивную систему. Об этом
Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, профессор Наталия Долгушина рассказала о результатах исследования влияния противовирусной вакцины на репродуктивную систему человека.
По словам Долгушиной, в России в настоящее время проводится исследование, в котором участвуют 200 мужчин и 200 женщин репродуктивного возраста. У женщин оценивается овариальный резерв, исследуются иммунный статус и уровень антител в крови, проводится УЗИ малого таза. У мужчин исследуются параметры сперматогенеза. Повторные исследования проводят спустя 90 дней после прививки. По предварительным данным, негативного влияния вакцинации на способность к зачатию у мужчин и женщин не наблюдается.
Долгушина также сообщила, что это исследование стартовало в декабре, к настоящему моменту проанализированы данные 99 человек (45 мужчин и 54 женщин), получивших две дозы вакцины. Всего же в рамках исследования провакцинировано 320 человек.
Вакцинация в рамках исследования проводится препаратом «Спутник V».