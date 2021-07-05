\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
23°
Втр, 06
23°
Срд, 07
26°
ЦБ USD 73.35 -0.27 06/07
ЦБ EUR 87.03 -0.04 06/07
Нал. USD 72.95 / 73.75 11:11
Нал. EUR 86.76 / 87.28 10:25
Новости
Публикации
Почему жители родины Циолковского не рады новому статусу села?
Село Ижевское Спасского района Рязанской области получи...
1 июля 18:23
3 817
Рязанские бизнесмены рассказали об отношении к обязательной вакцинации...
В Рязанской области распоряжения о принудительной вакци...
30 июня 11:54
6 041
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
5 848
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
7 512
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Эксперт рассказала об отсутствии негативного влияния «Спутник V» на репродуктивную систему
По словам профессора Долгушиной, в настоящее время в России проводится исследование, в котором участвуют 200 мужчин и 200 женщин репродуктивного возраста. По предварительным данным, негативного влияния вакцинации на способность к зачатию у мужчин и женщин не наблюдается.

Эксперт рассказала об отсутствии негативного влияния «Спутник V» на репродуктивную систему. Об этом пишут «Известия».

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, профессор Наталия Долгушина рассказала о результатах исследования влияния противовирусной вакцины на репродуктивную систему человека.

По словам Долгушиной, в России в настоящее время проводится исследование, в котором участвуют 200 мужчин и 200 женщин репродуктивного возраста. У женщин оценивается овариальный резерв, исследуются иммунный статус и уровень антител в крови, проводится УЗИ малого таза. У мужчин исследуются параметры сперматогенеза. Повторные исследования проводят спустя 90 дней после прививки. По предварительным данным, негативного влияния вакцинации на способность к зачатию у мужчин и женщин не наблюдается.

Долгушина также сообщила, что это исследование стартовало в декабре, к настоящему моменту проанализированы данные 99 человек (45 мужчин и 54 женщин), получивших две дозы вакцины. Всего же в рамках исследования провакцинировано 320 человек.

Вакцинация в рамках исследования проводится препаратом «Спутник V».