Детские площадки в Рязанской области проверят на безопасность

Но есть ли там другие опасности, подстерегающие ребенка? Да, в ближайшее время все детские площадки должны быть проверены на соответствие нормам. И многие из них могут заставить срочно ремонтировать.

Несмотря на меры против распространения коронавирусной инфекции, вход на детские площадки в Рязанской области никак не запрещался. Даже в соседней Московской области, где соблюдаются более жесткие ограничения, их можно посещать без QR-кодов.

Но есть ли там другие опасности, подстерегающие ребенка? Да, в ближайшее время все детские площадки должны быть проверены на соответствие нормам. И многие из них могут заставить срочно ремонтировать.

РЗН. инфо составило список основных нарушений, которые заметят проверяющие.