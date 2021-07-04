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В Скопинском районе грузовик въехал в легковушку
ДТП произошло примерно в 21:00 на 284-м километре автодороги Р-22, недалеко от села Шелемишево. Есть пострадавшие.

В Скопинском районе в субботу, 3 июля, столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

ДТП произошло примерно в 21:00 на 284-м километре автодороги Р-22, недалеко от села Шелемишево. Житель Рязанской области 1957 года рождения на грузовике Scania не рассчитал дистанцию и въехал в легковой автомобиль Kia Rio. Им управляла жительница Московской области 1973 года рождения.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир Kia, их госпитализировали с травмами. Выясняются обстоятельства случившегося.