В Рязанской области за сутки зафиксировали 14 смертей от коронавируса
В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли 14 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 4 июля. Всего в регионе за время пандемии скончался 631 человек.
В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли 14 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 4 июля. Всего в регионе за время пандемии скончался 631 человек.
За сутки выявили 122 заболевших, всего заразились 31 484 жителя области.
Выздоровел 101 рязанец, всего от COVID-19 вылечились 29 800 жителей.
За неделю с 28 июня по 4 июля жертвами коронавируса стали 29 жителей области. В этот период зафиксировали 606 новых случаев заболевания, вылечились 524 человека.