В Рязанской области за сутки зафиксировали 14 смертей от коронавируса

В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли 14 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 4 июля. Всего в регионе за время пандемии скончался 631 человек.