В Рязанской области ветерана войны нашли после трех дней блуждания по лесу

Ветерана войны нашли в лесу в Клепиковском районе спустя три дня с момента исчезновения. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Мещера».

Ветерана войны нашли в лесу в Клепиковском районе спустя три дня с момента исчезновения. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Мещера».

Добровольцы совместно с МСО РязГМУ «Salus» имени Васильева выехали на поиски в составе четырех экипажей. Мужчину нашли живым, ему требовалась эвакуация и оказание медицинской помощи.

Ветеран Великой Отечественной Войны три дня блуждал по лесу в окрестностях Дрошино Клепиковского района. Добровольцы эвакуировали пострадавшего из леса совместно с ПСЧ 286 Шатура и передали медикам.