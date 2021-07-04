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В Рязани осенью проведут Международный фестиваль стрит-арта
Международный фестиваль стрит-арта на тему «Код древнего города» пройдет в рамках традиционного форума древних городов. Сейчас организаторы ищут площадку для проведения мероприятия.

В Рязани в сентябре пройдет Международный фестиваль стрит-арта на тему «Код древнего города». Его проведут в рамках традиционного форума древних городов, сообщает ТАСС.

Как отметила замминистра культуры и туризма области Ольга Голева, специфика уличного творчества позволит безопасно провести мероприятие в условиях пандемии, так как чаще всего работы создаются индивидуально. Сейчас организаторы ищут площадку для проведения мероприятия. По словам Голевой, место будет в зоне доступа туристов, но оно не должно нарушать исторический облик города.

«На площадке форума мы обычно проводим „Школу древних городов“, которая связана с вопросами урбанистики. В этом году для того, чтобы не зависеть от пандемии и чтобы в городе что-то осталось на память от мероприятия, мы хотим провести фестиваль стрит-арта, посвященный теме „Код древнего города“ — каким его видят художники, что может считаться кодом Рязани», — рассказала Голева.

В данный момент отбирают участников по всей стране. Также ожидают гостей из Беларуси, Казахстана и даже из Европы, добавила замминистра.

Международный форум древних городов проводится в Рязани с 2018 года. В 2019-м в нем приняли участие делегации 55 городов из 35 стран, в 2020 году мероприятие прошло онлайн.