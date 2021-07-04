В Рязани на улице Вокзальной погиб мужчина
В Рязани утром в воскресенье, 4 июля, обнаружили тело неизвестного мужчины. Труп нашли возле дома на улице Вокзальной. Следователи проводят проверку.
В Рязани утром в воскресенье, 4 июля, обнаружили тело неизвестного мужчины. Труп нашли возле дома на улице Вокзальной.
Смерть предположительно наступила из-за падения с высоты. По предварительным данным, в этом доме мужчина не проживал.
Следователи проводят проверку. Устанавливается личность погибшего и причины произошедшего, назначена экспертиза, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Подробности происшествия уточняются.