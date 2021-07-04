В Ростовской области два ребенка погибли в машине на жаре

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В Каменском районе Ростовской области две маленькие девочки погибли, оказавшись запертыми в автомобиле на жаре. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, в субботу, 3 июля, две девочки 2017 и 2019 годов рождения играли во дворе своего дома и залезли в припаркованный автомобиль. Мать не смогла их найти и вызвала полицию. Позже тела детей обнаружили в машине.

Предварительная причина смерти — воздействие высокой температуры. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Также прокуратура организовала проверку причин, обстоятельств и условий произошедшего.

Фото gazetapik.ru