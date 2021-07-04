В новомичуринском парке задержали пьяную мать с младенцем

В парке Новомичуринска задержали нетрезвую женщину с семимесячным ребенком на руках. Об этом сообщается на сайте ИЖ «Пресса».

В парке Новомичуринска задержали нетрезвую женщину с семимесячным ребенком на руках. Об этом сообщается на сайте ИЖ «Пресса».

Инцидент произошел в ночь на 1 июля. Многодетная уроженка Тырнова с ребенком на руках развлекалась в компании друзей в новомичуринском парке. Других детей, семи и шести лет, она отправила к подругам.

Около 4:00 прохожие, видя неадекватное и агрессивное поведение молодой женщины, вызвали полицию.

Женщину доставили в отделение и провели освидетельствование. Она оказалась пьяна. Оформили протокол по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ. К утру из полиции ее и ребенка забрала мать.

Нарушительницу пригласят для беседы в комиссию по делам несовершеннолетних.