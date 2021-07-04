\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 04
21°
Пнд, 05
23°
Втр, 06
24°
ЦБ USD 73.62 0.71 03/07
ЦБ EUR 87.07 0.66 03/07
Нал. USD 72.90 / 74.70 10:32
Нал. EUR 86.40 / 87.25 17:56
Новости
Публикации
Почему жители родины Циолковского не рады новому статусу села?
Село Ижевское Спасского района Рязанской области получи...
1 июля 18:23
3 207
Рязанские бизнесмены рассказали об отношении к обязательной вакцинации...
В Рязанской области распоряжения о принудительной вакци...
30 июня 11:54
5 614
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
5 437
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
7 100
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Москве фельдшера заподозрили в попытке ограбления ветерана
В Москве фельдшера заподозрили в попытке ограбления ветерана войны. Подозрительные действия медика, который приехал на вызов к 90-летнему пенсионеру, попали на видео.

В Москве подозрительные действия медика, который приехал на вызов к 90-летнему ветерану войны, попали на видео. Запись в воскресенье, 4 июля, опубликовали в соцсетях.

Действия фельдшера насторожили родственников пенсионера. На кадрах запечатлено, как в течение нескольких минут фельдшер что-то ищет в столе у хозяина квартиры и в карманах одежды. Однако из квартиры ничего не пропало. Позже мужчина оправдывался, что искал документы, но родственники заявили, что все необходимые бумаги сотрудникам скорой дали сразу по приезде.

В депздраве Москвы прокомментировали видео, пишут «Известия».

«На выезд к пациенту была направлена бригада скорой медицинской помощи одной из коммерческих организаций, работающей в рамках городской территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — пояснили в департаменте здравоохранения.

Уточняется, что подозреваемый медработник не является сотрудником Московской станции скорой помощи имени Пучкова. Устанавливаются обстоятельства происшествия, администрация столичной станции направила запрос организации, бригада которой приехала на вызов.