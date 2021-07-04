В Москве фельдшера заподозрили в попытке ограбления ветерана

В Москве фельдшера заподозрили в попытке ограбления ветерана войны. Подозрительные действия медика, который приехал на вызов к 90-летнему пенсионеру, попали на видео.

В Москве подозрительные действия медика, который приехал на вызов к 90-летнему ветерану войны, попали на видео. Запись в воскресенье, 4 июля, опубликовали в соцсетях.

Действия фельдшера насторожили родственников пенсионера. На кадрах запечатлено, как в течение нескольких минут фельдшер что-то ищет в столе у хозяина квартиры и в карманах одежды. Однако из квартиры ничего не пропало. Позже мужчина оправдывался, что искал документы, но родственники заявили, что все необходимые бумаги сотрудникам скорой дали сразу по приезде.

В депздраве Москвы прокомментировали видео, пишут «Известия».

«На выезд к пациенту была направлена бригада скорой медицинской помощи одной из коммерческих организаций, работающей в рамках городской территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — пояснили в департаменте здравоохранения.

Уточняется, что подозреваемый медработник не является сотрудником Московской станции скорой помощи имени Пучкова. Устанавливаются обстоятельства происшествия, администрация столичной станции направила запрос организации, бригада которой приехала на вызов.