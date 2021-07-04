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В Центральной России ожидается погода «миллион на миллион»
В регионах Центральной России прогнозируют неделю знойного антициклона. Синоптик отметил, что погода «миллион на миллион» — это практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого, благодаря чему температурный фон к концу недели окажется на 5-7 градусов выше положенного по многолетней норме июля.

В регионах Центральной России прогнозируют неделю знойного антициклона. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обозначил предстоящую погоду как «миллион на миллион», сообщает РИА Новости.

Синоптик отметил, что погода «миллион на миллион» — это практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого, благодаря чему температурный фон к концу недели окажется на 5-7 градусов выше положенного по многолетней норме июля.

Москву на следующей неделе ждет 30-градусная жара, но она продлится не более 7 суток. Центр скандинавского антициклона уже к среде окажется над столицей России, отметил Тишковец. Начало недели в условиях солнечной погоды стартует с дневной температуры +22-27 градусов, а к середине потеплеет до +25-30. К выходным жара усилится до +28-33 градусов, добавил эксперт.

«При этом показания барометров будут стремительно расти и к четвергу-пятнице выйдут на уровень 757 миллиметров ртутного столба, а это на 12 единиц выше нормы, что эквивалентно погружению в шахту глубиной более 100 метров, это может оказать негативное влияние на гипертоников», — отметил синоптик.

При этом из-за отсутствия турбулентного перемешивания воздуха в несколько раз увеличится концентрация СО2 и существенно ухудшится экологическая ситуация. Но повторения длительной засухи 2010 года не ожидается, подытожил Тишковец.