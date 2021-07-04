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Ушла из жизни режиссер социально-культурного центра в Рыбном
В Рыбном умерла режиссер местного социально-культурного центра Светлана Степанчук. О ее смерти сообщается в группе учреждения «ВКонтакте» в воскресенье, 4 июля.

В Рыбном умерла режиссер местного социально-культурного центра Светлана Степанчук. О ее смерти сообщается в группе учреждения «ВКонтакте» в воскресенье, 4 июля.

«Наша творческая семья стала сиротами в одночасье. Говорят, незаменимых людей нет, но ее значимую фигуру никогда и никто не сможет заменить! Никто и никогда! В это трудно поверить… Как теперь нам, приходя в СКЦ, не слышать ее звонкий голосок, не видеть режиссерскую работу, как теперь смотреть на деток, которым она отдавала всю себя без остатка и которые теперь остались без своего любимого руководителя… как? — говорится в некрологе. — Всю свою сознательную жизнь Светлана Борисовна являлась ярким человеком, настоящим лидером, сильной и целеустремленной женщиной, преданным, верным другом, профессионалом своего дела и слова, с непростой, но удивительной судьбой! Она болела за коллектив, отстаивала его интересы и хотела только одного: чтобы жителям Рыбного и гостям нашего города было уютно, а самое главное — интересно находиться в стенах СКЦ, даря вам свою улыбку и хорошее настроение со сцены!»

Причину смерти Светланы Степанчук коллеги не называют.