Рязанский телефонный «террорист» получил шесть лет колонии

В Ряжском районе неоднократно судимый мужчина трижды позвонил и сообщил о готовящихся взрывах в Волгоградской области. Один звонок поступил в иловлинскую больницу, два — в отдел полиции по Иловлинскому району.

Рязанец отправится в колонию на шесть лет за звонки о ложном минировании. В Ряжском районе неоднократно судимый мужчина трижды позвонил и сообщил о готовящихся взрывах в Волгоградской области. Один звонок поступил в иловлинскую больницу, два — в отдел полиции по Иловлинскому району, сообщает пресс-служба Иловлинского районного суда.

13 марта 2021 года мужчина из хулиганских побуждений позвонил по мобильному в пункт скорой помощи Иловлинской ЦРБ и сообщил фельдшеру ложные сведения о готовящемся взрыве учреждения. Рязанец потребовал привезти ему три блока сигарет. Сообщение передали в полицию.

На место происшествия направили правоохранителей, работа скорой помощи была нарушена. После осмотра больницы сообщение о бомбе не подтвердилось. Утром 15 марта на животноводческой ферме вблизи поселка Шереметьево этот же гражданин от скуки решил пошутить и вновь сообщил о минировании — на этот раз отдела полиции по Иловлинскому району. Свой звонок он повторил вечером.

Вину в совершении преступлений рязанец полностью признал и от дачи показаний в судебном заседании отказался.

Учитывая, что мужчина имеет неснятую и непогашенную судимость за умышленное преступление средней тяжести, суд признал это обстоятельство отягчающим. Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.