Россиянам рассказали о признаках заражения индийским штаммом коронавируса

Врач-пульмонолог Алексей Никишенков рассказал
«Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм „Дельта“, коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе», — сказал врач.
Он добавил, что этот другие симптомы тоже проявляются — кашель, слабость, боль в мышцах.
Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что «желудочный ковид» действительно стал распространен у пациентов, заразившихся штаммом «Дельта». При нем к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос.
По словам вирусолога Виктора Ларичева, все проявлявшиеся ранее симптомы заражения уханьским штаммом остались актуальными и для индийского.
«При всех инфекционных заболеваниях в первую очередь повышается температура — это как было, так и осталось», — отметил врач.