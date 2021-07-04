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Россиянам рассказали о признаках заражения индийским штаммом коронавируса
Врач-пульмонолог Алексей Никишенков рассказал ТАСС, как может проявляться индийский штамм коронавируса, получивший название «Дельта». По его словам, индийский штамм может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта.

Врач-пульмонолог Алексей Никишенков рассказал ТАСС, как может проявляться индийский штамм коронавируса, получивший название «Дельта». По его словам, индийский штамм может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. На этот симптом в последнее время стали жаловаться многие болеющие COVID-19 россияне.

«Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм „Дельта“, коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе», — сказал врач.

Он добавил, что этот другие симптомы тоже проявляются — кашель, слабость, боль в мышцах.

Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что «желудочный ковид» действительно стал распространен у пациентов, заразившихся штаммом «Дельта». При нем к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос.

По словам вирусолога Виктора Ларичева, все проявлявшиеся ранее симптомы заражения уханьским штаммом остались актуальными и для индийского.

«При всех инфекционных заболеваниях в первую очередь повышается температура — это как было, так и осталось», — отметил врач.