Куратор от федеральных дорожников проверит работу подрядчика в Михайлове, где погиб ребенок

В Михайлов, где под грудой песка погиб 10-летний мальчик, федеральные дорожники направили куратора. В ближайшее время работу подрядчика на объекте капитального ремонта Р-132 «Золотое кольцо» (обход города Михайлова) тщательно проверят на предмет соответствия производственной площадки проекту.

В Михайлов, где под грудой песка погиб 10-летний мальчик, федеральные дорожники направили куратора. Об этом сообщает « КП-Рязань » со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».

В ближайшее время работу подрядчика на объекте капитального ремонта Р-132 «Золотое кольцо» (обход города Михайлова) тщательно проверят на предмет соответствия производственной площадки проекту.

Напомним, накануне в Михайлове 10-летнего мальчика насмерть засыпало песком, ребенок играл на горе с друзьями. Возбуждено уголовное дело. Расследование гибели взяла под контроль прокуратура.