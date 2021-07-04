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Две девочки и спасавший их мужчина утонули в реке в Омской области
Житель Омской области погиб, пытаясь вытащить на берег трех тонущих девочек в реке Иртыш. Удалось спасти только одного ребенка.

Житель Омской области погиб, пытаясь вытащить на берег трех тонущих девочек в реке Иртыш. Удалось спасти только одного ребенка, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в субботу, 3 июля, в селе Троицкое три девочки начали тонуть. Одну смог спасти отдыхавший на берегу 32-летний мужчина. Два других ребенка и сам мужчина утонули.

По данным источника, трагедия произошла на диком пляже, где нет табличек о запрете купания. На участке встречаются донные ямы.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и халатности. В прокуратуре отметили, что должностными лицами муниципалитета не в полном объеме принимались меры, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде.