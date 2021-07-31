Врачи заявили, что дети стали чаще заражаться коронавирусом

Об этом заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он добавил, что родителям необходимо прививаться, чтобы защитить несовершеннолетних от заражения вирусом COVID-19.

Дети стали значительно чаще болеть коронавирусом, чем зимой. Об этом заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, сейчас дельта-штамм поражает как молодых людей, так и детей.

«Теперь коронавирус дойдет до всех. Дети до этого почти не заболевали», — отметил медик.

Он добавил, что родителям необходимо прививаться, чтобы защитить несовершеннолетних от заражения вирусом COVID-19.