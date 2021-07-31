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В Шацком районе главу предприятия подозревают в сокрытии 3,5 миллионов рублей
В Шацком районе в отношении руководителя одного из предприятий возбуждено уголовное дело о сокрытии средств организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

В Шацком районе в отношении руководителя одного из предприятий возбуждено уголовное дело о сокрытии средств организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным следствия, с июня 2020 года по май 2021 года руководитель предприятия, достоверно зная о задолженности по налогам и сборам и о применении налоговым органом принудительного взыскания недоимки, рассчитывался с кредиторами через кассу организации, минуя расчетный счет. Таким образом, он скрыл более 3,5 млн рублей.

Следователи проводят процессуальные действия, собирают доказательства. В ходе расследования будут приняты меры к возмещению ущерба.

Расследование дела продолжается.