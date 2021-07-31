В Рязанской области за сутки зафиксировали 124 случая заражения COVID-19

Об этом сообщает федеральный оперштаб в субботу, 31 июля. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 35 167 жителей региона.

В Рязанской области еще 124 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб в субботу, 31 июля. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 35 167 жителей региона.

За сутки от COVID-19 скончался один рязанец, всего умерли 794 человека.

Выздоровели еще 104 рязанца. Всего от коронавируса вылечились 32 696 жителей области.