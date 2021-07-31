В Рязанской области полицейские уничтожили заросли конопли в шести районах

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак» выявили и ликвидировали заросли конопли на общей площади 2,34 га. Растение уничтожили в Пронском, Касимовском, Ряжском, Спасском, Чучковском и Шиловском районах.