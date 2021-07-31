В Рязани завершают реконструкцию Астраханского моста

Работы по реконструкции моста через реку Лыбедь на улице Ленина завершаются. Об этом сообщается на
Согласно проекту бытовую канализацию, магистральный водопровод, телекоммуникационные кабели, попадающие в зону работ, перенесли. От лишних проводов освободили пространство на участке над мостом.
Завершено устройство двухпролетного арочного грунтозасыпного моста. Перила установили, сохранив историческую стилистику.
На проезжей части выполнили систему ливневой канализации: шесть дождеприемных решеток с колодцами с отводом воды через современное очистное сооружение.
На Лыбедском бульваре и на тротуарах кладут тротуарную плитку.
Установлена новая контактная сеть троллейбусов — 10 новых опор. Сооружают три новых железобетонных лестницы, дополнительно устанавливают пандус.
Сейчас ведут монтаж новой остановки со стороны цирка. В ближайшее время сделают освещение.
Напомним, недавно на Астраханском мосту установили ограждение.