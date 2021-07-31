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В Рязани завершают реконструкцию Астраханского моста
Согласно проекту бытовую канализацию, магистральный водопровод, телекоммуникационные кабели, попадающие в зону работ, перенесли. От лишних проводов освободили пространство на участке над мостом.

Работы по реконструкции моста через реку Лыбедь на улице Ленина завершаются. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Согласно проекту бытовую канализацию, магистральный водопровод, телекоммуникационные кабели, попадающие в зону работ, перенесли. От лишних проводов освободили пространство на участке над мостом.

Завершено устройство двухпролетного арочного грунтозасыпного моста. Перила установили, сохранив историческую стилистику.

На проезжей части выполнили систему ливневой канализации: шесть дождеприемных решеток с колодцами с отводом воды через современное очистное сооружение.

На Лыбедском бульваре и на тротуарах кладут тротуарную плитку.

Установлена новая контактная сеть троллейбусов — 10 новых опор. Сооружают три новых железобетонных лестницы, дополнительно устанавливают пандус.

Сейчас ведут монтаж новой остановки со стороны цирка. В ближайшее время сделают освещение.

Напомним, недавно на Астраханском мосту установили ограждение.