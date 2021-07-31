В Рязани свернули штаб по поиску пропавшей 26-летней девушки

В Рязани штаб по поиску пропавшей матери двоих детей свернули, активные выезды и общий сбор больше не планируются. Однако поиск Елены Сергеевны Логуновой не завершен, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В Рязани штаб по поиску пропавшей матери двоих детей свернули, активные выезды и общий сбор больше не планируются. Однако поиск Елены Сергеевны Логуновой не завершен, сообщается в группе поисково-спасательного отряда « ЛизаАлерт ».

В группе пяснили, что поиски по-прежнему идут: ведется активная информационная работа и отработка необходимых задач.

«Идет следствие, сотрудники СК и полиции отрабатывают различные версии, ими проводится огромная оперативно-разыскная работа. В соответствии с УПК РФ данные предварительного расследования не подлежат разглашению. Вся информация, которая поступает в отряд по данному поиску, передается следствию. Вы все еще можете помочь поиску репостами, активное распространение информации продолжается», — сообщается в посте.

При необходимости выезда на место большого количества людей волонтеры объявят сбор.

Напомним, 26-летняя Елена 25 июля 2021 года около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой за покупками и не вернулась. В семье Логуновых воспитываются двое малолетних детей.

По факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).