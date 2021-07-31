В Рязани полицейские спасли подавившегося яблоком младенца

Рязанские полицейские спасли от смерти девятимесячного мальчика, который подавился яблоком и начал задыхаться. Инцидент произошел в пятницу, 30 июля, около 21:00, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Рязанские полицейские спасли от смерти девятимесячного мальчика, который подавился яблоком и начал задыхаться. Инцидент произошел в пятницу, 30 июля, около 21:00, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские приехали по вызову о происшествии в одном из многоквартирных домов города. Конфликтная ситуация оказалась незначительной. Опрашивая одну из жительниц дома, старший наряда капитан полиции заметил, что ее девятимесячный сын подавился яблоком и начал задыхаться. Мужчина оказал малышу первую помощь, а его напарник вызвал бригаду скорой. До их прибытия полицейские сделали все необходимое: ребенок нормально задышал.

«Мой муж находится на службе в другом регионе, а у меня дома маленькие дети, — рассказала РЗН. инфо мать пострадавшего. — Пока мы писали заявление, младший ребенок сидел в стульчике и подавился кусочком яблока. Оно попало в бронхи, он начал моментально синеть… Я растерялась, пыталась вытащить кусок, но в панике не смогла. Капитан выхватил ребенка, перевернул, вытащил кусок, а следом язык, который у малыша запал… Был с нами до приезда скорой и звонил всю ночь. Ребенок жив, здоров. Я бы очень хотела, чтобы о поступке мужчины знали все!»