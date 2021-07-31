В Рязани 7 августа пройдет фестиваль туристических маршрутов

В 10:00 одновременно из разных точек города стартуют около 20 тематических экскурсий: «Рязань историческая», «Рязань живописная», «Рязань православная», «Рязань литературная», «Рязань академика И.П. Павлова», «Рязань — столица ВДВ», «Неизвестные истории Лесопарка», «Вкусная Рязань» и другие.

Фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань» пройдет в субботу, 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В 10:00 одновременно из разных точек города стартуют около 20 тематических экскурсий: «Рязань историческая», «Рязань живописная», «Рязань православная», «Рязань литературная», «Рязань академика И.П. Павлова», «Рязань — столица ВДВ», «Неизвестные истории Лесопарка», «Вкусная Рязань» и другие.

Фестиваль объединяет экскурсоводов города, частные, государственные и муниципальные музеи.

Все экскурсии и посещение музеев проводятся бесплатно, но по предварительной записи по номеру 28-04-98.

Напомним, в Рязани представили программу празднования Дня города. Основные праздничные мероприятия запланированы на 7 августа.