\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 31
25°
Вск, 01
27°
Пнд, 02
31°
ЦБ USD 73.14 -0.05 31/07
ЦБ EUR 86.99 0.13 31/07
Нал. USD 73.20 / 74.40 11:23
Нал. EUR 86.98 / 87.40 17:49
Новости
Публикации
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
3 часа назад
454
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
Вчера 11:25
9 283
Как рост ипотечных ставок скажется на цене рязанских новостроек
С первого июля в России поменялись условия льготной ипо...
28 июля 16:31
2 860
Ростсельмаш представил продукцию на агропромышленной выставке-форуме «...
«День поля Рязанской области» — отличная база для комму...
28 июля 15:23
2 820
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани 7 августа пройдет фестиваль туристических маршрутов
В 10:00 одновременно из разных точек города стартуют около 20 тематических экскурсий: «Рязань историческая», «Рязань живописная», «Рязань православная», «Рязань литературная», «Рязань академика И.П. Павлова», «Рязань — столица ВДВ», «Неизвестные истории Лесопарка», «Вкусная Рязань» и другие.

Фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань» пройдет в субботу, 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В 10:00 одновременно из разных точек города стартуют около 20 тематических экскурсий: «Рязань историческая», «Рязань живописная», «Рязань православная», «Рязань литературная», «Рязань академика И.П. Павлова», «Рязань — столица ВДВ», «Неизвестные истории Лесопарка», «Вкусная Рязань» и другие.

Фестиваль объединяет экскурсоводов города, частные, государственные и муниципальные музеи.

Все экскурсии и посещение музеев проводятся бесплатно, но по предварительной записи по номеру 28-04-98.

Напомним, в Рязани представили программу празднования Дня города. Основные праздничные мероприятия запланированы на 7 августа.