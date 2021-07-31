В России в августе ожидается жара и засуха

В Гидрометцентре рассказали о погоде, которую прогнозируют в августе. Тепло будет на всей территории России — около или выше нормы. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре рассказали о погоде, которую прогнозируют в августе. Тепло будет во всех регионах России — ожидается температура около или выше нормы. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дефицит осадков ожидается на юге Европейской России и на обширных территориях азиатской части страны, пояснил синоптик. Согласно ежемесячному прогнозу Гидрометцентра, в целом в стране нигде не наблюдается отрицательная аномалия температуры.

«Наиболее высокая температура, то есть где класс выше нормы, — вся европейская часть страны. Исключение — это Северо-Западный федеральный округ. Там температура будет около нормы», — добавил Вильфанд.

По его словам, температура выше нормы будет на севере Красноярского края, в Иркутской и Амурской областях, в Бурятии, Забайкалье, южной части Якутии, в Хабаровском и в Приморском краях. Дефицит осадков ожидается в южной половине Европейской территории страны и на юге Урала.