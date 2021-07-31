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В Краснодаре три члена семьи умерли вскоре после вакцинации от коронавируса
В Краснодаре родители и бабушка 13-летней школьницы скончались спустя некоторое время после прививки от коронавируса. Росздравнадзор начал проверку, сообщает «МК». По предварительным данным, все трое имели основания для медицинского отвода от прививки из-за хронических болезней.

В Краснодаре родители и бабушка 13-летней школьницы скончались спустя некоторое время после прививки от коронавируса. Росздравнадзор начал проверку, сообщает «МК». По предварительным данным, все трое имели основания для медицинского отвода от прививки из-за хронических болезней.

Опеку над осиротевшей школьницей срочно оформила тетя. Дедушка девочки остается в больнице в тяжелом состоянии, бабушка также госпитализирована.

Как рассказала здоровая родственница Елена, у всех был медотвод по сахарному диабету, двое находились на диализе.

«Лялечке должны были сделать какую-то плановую операцию, связанную с почками, но в диализном центре ей вроде как сказали, что без прививки делать ничего не станут. И раз уж так сложилось, они все вместе заодно решили уколоться», — пояснила женщина.

Вначале члены семьи лежали дома, потом их госпитализировали с различной степенью поражения легких и положили на ИВЛ.

Мужчине было 37 лет, его жене 36, матери женщины 58 лет.

О том, по каким причинам произошла трагедия и повлияла ли на случившееся вакцинация, станет известно после проверки компетентных органов.