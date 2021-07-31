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В центре Рязани дебошир разбил окна офиса и помял припаркованную машину
Около 4:00 в ночь на субботу, 31 июля, автопатруль отдельного батальона ППС получил сообщение, что дебошир бьет окна в офисном здании на Первомайском проспекте. Злоумышленник оказался пьян, его доставили в отдел полиции.

В центре Рязани патрульные полицейские задержали мужчину, разбившего несколько оконных стекол в здании и повредившего автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около 4:00 в ночь на субботу, 31 июля, автопатруль отдельного батальона ППС получил сообщение, что дебошир бьет окна в офисном здании на Первомайском проспекте.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в здании множество разбитых окон и поврежденную дверь. Припаркованный рядом автомобиль стоял с помятыми крышей и капотом, злоумышленник разбил фары и оторвал зеркала. Около дома на асфальте спал мужчина в сильном опьянении. Он не смог объяснить произошедшее.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. После оценки ущерба мужчину привлекут к ответственности в соответствии с законом.