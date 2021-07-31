Суд арестовал двух граждан Азербайджана, продававших метиловый спирт под Рязанью

Суд постановил заключить под стражу двух граждан Азербайджана, которые продали покупателям смертельно опасный метиловый спирт на трассе М5 «Урал» под Рязанью. Об этом сообщает пресс-служба Чамзинского районного суда в пятницу, 31 июля.
Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 238 УК РФ.
В июле граждане Азербайджана продали на трассе три пластмассовых канистры со спиртосодержащей жидкостью жителям поселка Комсомольский. После употребления вещества трое жителей отравились метиловым спиртом и скончались.
Ходатайства подозреваемых и их защитников о домашнем аресте оставлены без удовлетворения. Мужчин заключили под стражу до 20 сентября.
Напомним, уголовное дело расследуют в Мордовии. По просьбе одного из мужчин знакомый купил алкоголь на трассе «М5 Урал» и привез в Чамзинский район. Выяснилось, что алкоголь производил 38-летний рязанец. Следователи задержали его.